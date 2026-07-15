VK plant 'avondklok' voor tieners op sociale media

LONDEN (ANP) - De Britse regering wil meer beperkingen invoeren voor tieners op sociale media. Voor gebruikers van 16 en 17 jaar moeten apps als Instagram en TikTok worden uitgezet tussen middernacht en 06.00 uur 's ochtends, schrijft de BBC.

Ook moeten standaard de functies die zorgen dat jongeren langer blijven scrollen, worden uitgeschakeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om het automatisch opstarten van een nieuwe video als een filmpje is afgekeken.

Het Verenigd Koninkrijk behoort tot een groeiende groep landen die het gebruik van sociale media aanpakt. Er was al een verbod aangekondigd voor jongeren onder de 16.

Beperkingen uitzetten

De nieuwe maatregelen zijn gericht op oudere tieners. De beperkingen kunnen volgens de omroep wel uitgezet worden via de instellingen en dat leidt tot kritiek.

"Het is een beetje alsof je een 17-jarige een fles alcohol aanbiedt en die dan net buiten handbereik zet", zegt een activiste wier zoon zou zijn overleden na een challenge op het internet. "Ze trekken hem zo weer naar zich toe."