Tenten getest: deze zet je echt in één minuut op (en dit exemplaar houdt noodweer wél buiten)

Kamperen is populairder dan ooit, maar de juiste tent kiezen blijkt nog altijd een uitdaging. De één wil binnen twee minuten klaar zijn met opzetten, terwijl de ander juist een tent zoekt die een stevige onweersbui moeiteloos doorstaat. Dit zijn de belangrijkste verschillen.

Voor wie geen zin heeft in gedoe: de pop-up tent

Wie alleen een festival bezoekt of een weekendje weg gaat, heeft aan een pop-up tent vaak genoeg. Je haalt hem uit de tas en vrijwel direct springt hij open.

Het nadeel: inpakken is meestal een stuk lastiger dan opzetten. Bovendien zijn dit soort tenten minder stabiel bij harde wind en bieden ze vaak beperkte leefruimte.

De opblaasbare tent wint terrein

Steeds meer kampeerders kiezen voor een opblaasbare tent. Geen gedoe meer met tentstokken: met een hand- of elektrische pomp staat de tent vaak binnen tien minuten overeind.

Voor gezinnen is dit een aantrekkelijke optie. De tenten zijn ruim, relatief eenvoudig op te zetten en presteren doorgaans goed tijdens een regenbui. Daar staat wel een hoger prijskaartje tegenover.

Slecht weer? Kies een tunneltent of koepeltent

Wie regelmatig kampeert in Nederland of Scandinavië doet er verstandig aan niet alleen naar de prijs te kijken.

Een koepeltent is dankzij de gekruiste tentstokken bijzonder stabiel en presteert goed bij harde wind. Ideaal voor rondreizende kampeerders die regelmatig van plek wisselen.

Een tunneltent biedt juist veel leefruimte en is populair bij gezinnen. Mits de scheerlijnen goed zijn afgespannen, kan ook dit type veel wind en regen aan.

Voor trekkers telt vooral het gewicht

Wie met een rugzak op pad gaat, kijkt vooral naar kilo's. Lichtgewicht tenten wegen soms minder dan twee kilo en zijn compact op te bergen. Dat gaat meestal wel ten koste van de binnenruimte en het comfort.

Voor een trektocht is dat vaak een logische afweging, maar voor een campingvakantie kiezen de meeste mensen liever voor wat extra ruimte.

Welke tent past bij jou?

Er bestaat geen perfecte tent voor iedereen. Wie snelheid belangrijk vindt, kiest voor een pop-up of opblaasbare tent. Ga je regelmatig op vakantie in wisselvallig weer, dan zijn een degelijke koepel- of tunneltent een veel veiligere investering. En wie dagenlang met een rugzak loopt, zal vooral letten op gewicht en pakformaat.

Eén advies geldt voor alle kampeerders: bespaar niet op kwaliteit. Een goedkope tent lijkt aantrekkelijk in de winkel, maar tijdens een nacht met harde wind en slagregen blijkt vaak pas waar het echte verschil zit.