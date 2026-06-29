VK ruilt klassieke oorlogsbodems in voor dronemoederschepen

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk schrapt geplande nieuwe grote marineschepen en kiest voor moederschepen voor onbemande vaartuigen. De marine wilde verouderde torpedobootjagers vervangen door nieuwe, maar denkt nu met zeedrones voor hetzelfde geld meer te kunnen uitrichten.

Er komen minstens zes van de 'hybride' marineschepen, zegt de nieuwe Britse defensieminister Dan Jarvis. Zijn voorganger trad begin juni af omdat de regering volgens hem niet genoeg geld in defensie wilde steken. Een collega-minister op het departement deed hetzelfde en haalde uit naar het gebrek aan aandacht dat hij zag voor moderne technologie.

De zogeheten CCV's gaan dienen als 'besturingsspil' voor drones. Ze gaan onbemande systemen in de lucht, onder en op het water aansturen.

Sinds de doorbraak van de drone in de Oekraïne-oorlog doen die overal hun intrede. Het inruilen van zo'n grote aanschaf van klassieke oorlogsschepen voor een vloot onbemande vaartuigen is bij grote marines nog een zeldzaamheid.