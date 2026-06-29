EIB zegt recordlening toe aan vliegtuigbouwer Airbus

BRUSSEL (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een lening toegezegd van 3 miljard euro aan vliegtuigbouwer Airbus. Dat is de grootste bedrijfslening die de EIB ooit heeft goedgekeurd.

Het geld is bedoeld voor langetermijnonderzoek en -ontwikkeling in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Volgens de investeringsbank draagt de lening bij aan "het versterken van de Europese technologische soevereiniteit en industriële expertise".

Het financieringspakket moet de geplande investeringen van Airbus tot en met 2030 ondersteunen. Het gaat dan om geavanceerde technologieën en systemen voor zowel de commerciële luchtvaart als voor veiligheids- en defensiesystemen.

De EIB en Airbus hebben maandag een eerste lening van 1 miljard euro ondertekend. EIB-voorzitter Nadia Calviño spreekt van een "mijlpaal die laat zien dat Europa snel en grootschalig kan optreden om vooraanstaande bedrijven te ondersteunen, en zijn positie in het veranderende geopolitieke landschap te versterken".