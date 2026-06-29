ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EIB zegt recordlening toe aan vliegtuigbouwer Airbus

Economie
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 12:03
anp290626095 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een lening toegezegd van 3 miljard euro aan vliegtuigbouwer Airbus. Dat is de grootste bedrijfslening die de EIB ooit heeft goedgekeurd.
Het geld is bedoeld voor langetermijnonderzoek en -ontwikkeling in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Volgens de investeringsbank draagt de lening bij aan "het versterken van de Europese technologische soevereiniteit en industriële expertise".
Het financieringspakket moet de geplande investeringen van Airbus tot en met 2030 ondersteunen. Het gaat dan om geavanceerde technologieën en systemen voor zowel de commerciële luchtvaart als voor veiligheids- en defensiesystemen.
De EIB en Airbus hebben maandag een eerste lening van 1 miljard euro ondertekend. EIB-voorzitter Nadia Calviño spreekt van een "mijlpaal die laat zien dat Europa snel en grootschalig kan optreden om vooraanstaande bedrijven te ondersteunen, en zijn positie in het veranderende geopolitieke landschap te versterken".
loading

POPULAIR NIEUWS

hittegolf_juni_2026

Volgende hittegolf begint al eind van de week

sergej-iwanow-tod-putin-russland-foto-1

Poetins topvertrouweling Sergej Iwanow plotseling overleden

anp280626112 1

Poetin erkent dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt

shutterstock_2749028651

Benzine en diesel in Duitsland fors duurder na einde accijnskorting

anp280626122 1

Weer jong kind uit openstaand raam gevallen

44418085 m normal none

Zo zorg je dat je hond langer leeft

Loading