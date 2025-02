VK slaat alarm over kindermisbruik met AI en komt met wetgeving

De Britse regering komt met nieuwe wetgeving om het gebruik van kunstmatige intelligentie voor kindermisbruik tegen te gaan. Minister van Binnenlandse Zaken Yvette Cooper zei bij Sky News dat AI het online seksueel misbruik van kinderen "een enorme impuls" geeft. Ze noemde dat een zeer verontrustend fenomeen.

Het bezit van met AI gegenereerde kinderporno is al verboden in het land, maar er komen nu aanvullende maatregelen. Zo moet ook het maken, bezitten en verspreiden van de AI-tools om kinderporno te maken worden bestraft met celstraffen tot vijf jaar. De overheid wil het bezit van een "pedofielenhandleiding" met uitleg over hoe AI misbruikt kan worden bestraffen met celstraffen tot drie jaar.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt meerdere manieren waarop AI wordt misbruikt. Zo worden foto's van echte kinderen van internet geplukt en bewerkt om kinderporno te maken. De nepbeelden worden soms ook gebruikt om minderjarige slachtoffers te chanteren en te dwingen om zelf ook naaktbeelden aan te leveren. Daarnaast kunnen daders AI gebruiken om hun eigen identiteit beter te verhullen, zodat ze aan grooming kunnen doen.