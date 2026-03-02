ECONOMIE
VK: VS hebben niet gevraagd getroffen basis Cyprus te gebruiken

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 9:36
LONDEN (ANP/RTR/AFP) - De VS hebben het VK niet gevraagd om de Britse militaire basis op Cyprus te gebruiken die werd getroffen door een droneaanval. Dat zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Yvette Cooper maandag.
Tegen Sky News zei Cooper dat de drone de startbaan van luchtmachtbasis Akrotiri heeft getroffen. De Cypriotische president Nikos Christodoulides zei maandag in een verklaring dat de aanval werd uitgevoerd met een Iraanse Shahed-drone, en slechts minimale schade heeft aangericht.
De droneaanval werd uitgevoerd nadat de Britse premier Keir Starmer aankondigde dat de Amerikanen Britse bases mogen gebruiken voor defensieve aanvallen op Iran.
