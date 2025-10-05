ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bitcoin gaat als een speer: stijgt tot boven 125.000 dollar in 'uptober'

Economie
door Redactie
zondag, 05 oktober 2025 om 10:22
bijgewerkt om zondag, 05 oktober 2025 om 11:22
anp051025039 1
De bitcoin heeft de grens van 125.000 dollar doorbroken. Beleggers lijken zich onder meer te laten leiden door de Amerikaanse shutdown. Door de combinatie van een zwakkere dollar en de sluiting van overheidsdiensten in de VS als gevolg van een politieke impasse zoeken investeerders naar een veiligere plek voor hun geld.
"Nu veel activa, waaronder aandelen, goud en zelfs verzamelobjecten zoals Pokémonkaarten, recordhoogtes bereiken, is het geen verrassing dat bitcoin profiteert van het verhaal rond dollardevaluatie", zei Joshua Lim, deskundige bij cryptobroker FalconX.
Herstel
Zondagochtend ging de bitcoin tijdens de handel in Azië voorbij de 125.600 dollar. Daarmee werd het vorige record van half augustus overtroffen. Sinds begin dit jaar is de digitale munt ruim 30 procent in waarde toegenomen, mede door een grote vraag van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. De munt profiteert ook van het huidige cryptovriendelijke politieke klimaat in de VS.
Door de handelsstrijd van de Amerikaanse president Donald Trump kelderde de waarde van de munt eerder dit jaar nog wel fors. In april werd de munt tijdelijk verhandeld voor minder dan 80.000 dollar. Maar het herstel zette al snel in nadat Trump veel importheffingen tijdelijk had opgeschort om ruimte te geven aan handelsgesprekken.
Uptober
Persbureau Bloomberg opperde dat het sentiment op de cryptomarkt mogelijk ook steun krijgt van de historisch goede prestaties in oktober, wat deze periode in het jaar de bijnaam 'Uptober' heeft opgeleverd. De munt is in negen van de afgelopen tien oktobers in waarde gestegen.

Lees ook

Totale marktwaarde cryptomunten voor het eerst boven 4 biljoenTotale marktwaarde cryptomunten voor het eerst boven 4 biljoen
Wee degenen die nu instappen: koers bitcoin stijgt voor het eerst naar ruim 120.000 dollarWee degenen die nu instappen: koers bitcoin stijgt voor het eerst naar ruim 120.000 dollar
Bitcoin schiet omhoog; bereikt nieuwe 'all time high'Bitcoin schiet omhoog; bereikt nieuwe 'all time high'
Trump Media gaat voor miljarden aan crypto opkopenTrump Media gaat voor miljarden aan crypto opkopen
‘Miljardendeal voor bitcoinbroers uit Stadskanaal'‘Miljardendeal voor bitcoinbroers uit Stadskanaal'
loading

POPULAIR NIEUWS

6899c6eb 2428 437b b524 8518d1f6710b

Zijn koolhydraten goed voor je? De nieuwe regels voor brood, pasta en rijst

shutterstock 2424833361

Het geheim van gezond snoepen: de voordelen van pure chocolade

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

Scherm­afbeelding 2025-10-04 om 15.09.52

Wat gebeurt er als Poetin sterft?

1653067405748

Liesbeths man was seksverslaafd: een taboeverhaal over bedrog, 100 hoeren, schaamte en veerkracht

anp 432969230

Liefdeshoogleraar weet de factoren voor een goede relatie: "Seks wordt vaak overschat"

Loading