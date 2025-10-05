Bitcoin gaat als een speer: stijgt tot boven 125.000 dollar in 'uptober'

De bitcoin heeft de grens van 125.000 dollar doorbroken. Beleggers lijken zich onder meer te laten leiden door de Amerikaanse shutdown. Door de combinatie van een zwakkere dollar en de sluiting van overheidsdiensten in de VS als gevolg van een politieke impasse zoeken investeerders naar een veiligere plek voor hun geld.

"Nu veel activa, waaronder aandelen, goud en zelfs verzamelobjecten zoals Pokémonkaarten, recordhoogtes bereiken, is het geen verrassing dat bitcoin profiteert van het verhaal rond dollardevaluatie", zei Joshua Lim, deskundige bij cryptobroker FalconX.

Herstel

Zondagochtend ging de bitcoin tijdens de handel in Azië voorbij de 125.600 dollar. Daarmee werd het vorige record van half augustus overtroffen. Sinds begin dit jaar is de digitale munt ruim 30 procent in waarde toegenomen, mede door een grote vraag van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. De munt profiteert ook van het huidige cryptovriendelijke politieke klimaat in de VS.

Door de handelsstrijd van de Amerikaanse president Donald Trump kelderde de waarde van de munt eerder dit jaar nog wel fors. In april werd de munt tijdelijk verhandeld voor minder dan 80.000 dollar. Maar het herstel zette al snel in nadat Trump veel importheffingen tijdelijk had opgeschort om ruimte te geven aan handelsgesprekken.

Uptober

Persbureau Bloomberg opperde dat het sentiment op de cryptomarkt mogelijk ook steun krijgt van de historisch goede prestaties in oktober, wat deze periode in het jaar de bijnaam 'Uptober' heeft opgeleverd. De munt is in negen van de afgelopen tien oktobers in waarde gestegen.