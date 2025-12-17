ECONOMIE
VK zegt 600 miljoen pond toe aan luchtverdediging Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 19:15
anp171225169 1
LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk heeft 600 miljoen pond (ongeveer 680 miljoen euro) toegezegd aan de luchtverdediging van Oekraïne, om het land de winter door te helpen. Het gaat onder andere om geavanceerde systemen die Shahed-drones van Rusland kunnen neerhalen.
Volgens defensieminister John Healey is de investering "cruciale hulp" voor Oekraïners "bij de verdediging van hun steden, dorpen en energie-infrastructuur tegen de barbaarse aanvallen van Rusland".
De besteding werd aangekondigd tijdens een virtuele vergadering van de zogeheten Defensiecontactgroep voor Oekraïne (UDCG), die Healey en zijn Duitse tegenhanger Boris Pistorius voorzaten. In de groep wordt hulp voor Oekraïne ingezameld en onderling afgestemd.
