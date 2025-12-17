ECONOMIE
Braziliaanse president: nu of nooit voor handelsdeal EU

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 19:14
anp171225168 1
SÃO PAULO (ANP/AFP) - De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft gezegd dat zijn land zich terugtrekt uit het project om tot een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie te komen als het deze maand niet gereedkomt. De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zou eind deze week naar Brazilië gaan om het akkoord te tekenen. Frankrijk en Italië hebben verklaard niet achter het vrijhandelsakkoord te staan en hebben aangedrongen op uitstel.
"Als we het nu niet doen, doet Brazilië het helemaal niet zolang ik president ben", aldus Lula. Het gaat om een al heel lang besproken vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Mercosur. Het economische samenwerkingsverband bestaat momenteel uit Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Venezuela is geschorst als lid en Bolivia is formeel nog steeds niet toegetreden, mede door toedoen van Lula. De Braziliaanse president vindt dat Mercosur echt alles heeft gedaan om de EU ter wille te zijn.
De Mercosur-deal wordt deze week besproken op de bijeenkomst van de EU-leiders. Daarmee moet een meerderheid van de EU-landen akkoord gaan. Boeren hebben demonstraties aangekondigd in Brussel tegen de begrotingsplannen van de EU en tegen Mercosur.
Import
Ze vrezen weggeconcurreerd te worden door import uit Latijns-Amerika. Ze hebben in de EU te maken met strenge klimaatregels, hoge energie- en loonlasten, dure transportkosten en veel kwaliteitseisen. Veel boeren in landen buiten de EU hebben daar niet zo'n last van en kunnen landbouwproducten daarom goedkoper aanbieden.
Het is onduidelijk of op de EU-top de knoop over Mercosur wordt doorgehakt. Voorzitter Von der Leyen is nog altijd van plan zaterdag naar Brazilië te gaan.
