Vlaardingse pleegouders niet langer verdacht van poging doodslag

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 10:54
anp031025103 1
ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee pleegouders uit Vlaardingen die hun pleegdochter zwaar zouden hebben mishandeld, niet langer van een poging tot doodslag. Johnny van den B. en Daisy W. verschenen vrijdagochtend voor het eerst in de rechtbank in Rotterdam. Daar werd de definitieve tenlastelegging besproken.
De pleegouders, beiden 38 jaar, werden in mei vorig jaar aangehouden nadat hun 10-jarige pleegdochter een week eerder zwaargewond was opgenomen. Het meisje had botbreuken, hersenletsel en lag een tijd in coma.
Het OM beschuldigde de verdachten aanvankelijk het meisje van de trap te hebben geduwd, maar de officier van justitie liet bij aanvang van de laatste inleidende zitting weten dat deze aanklacht komt te vervallen.
Het OM vervolgt de twee pleegouders ook voor het mishandelen van nog drie pleegkinderen. Het betreft twee Syrische jongens en een halfzusje van het eerste slachtoffer. De rechtbank behandelt de zaak inhoudelijk op 6 en 7 november.
