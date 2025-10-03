Boot Russische schaduwvloot verlaat Frankrijk, kapitein weer vrij

PARIJS (ANP/AFP) - De tanker van de Russische schaduwvloot die eerder deze week werd stilgelegd door de Franse marine vaart weer. Volgens een bron van persbureau AFP is ook de Chinese kapitein die was aangehouden weer aan boord.

Het schip, de Boracay, voer in de buurt van Denemarken op het moment dat het vliegverkeer daar verstoord werd door drones. De tanker stond al op de Europese sanctielijst omdat deze deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Dat zijn vaartuigen zonder Russische vlag waarmee het land sancties probeert te omzeilen.

De Franse president Emmanuel Macron zei donderdag dat nog niet zeker was of de Boracay iets te maken had met de drone-incidenten. Volgens de bron zijn de kapitein en een ander bemanningslid in elk geval weer vrijgelaten en teruggebracht naar het schip. Bij de scheepvaartmonitor Marine Traffic is te zien dat de tanker wegvaart van de Franse kust.