Vlaardingse pleegouders verschijnen in oktober in rechtbank

ROTTERDAM (ANP) - De twee pleegouders uit Vlaardingen die hun pleegdochter zwaar zouden hebben mishandeld, verschijnen op 3 oktober voor het eerst in de rechtbank in Rotterdam. Dat zeggen de advocaten van Johnny van den B. en Daisy W.

De man en de vrouw werden in mei vorig jaar aangehouden nadat hun 10-jarige pleegdochter een week eerder zwaargewond was opgenomen. Het meisje had botbreuken, hersenletsel en lag een tijd in coma. Ze blijft de rest van haar leven aangewezen op intensieve zorg.

De rechtbank wacht nog op een rapport van het Pieter Baan Centrum over de toerekenbaarheid van de pleegouders. Er komt ook nog een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), waarin een forensisch arts het letsel van het meisje zal duiden.

Het Openbaar Ministerie vervolgt de twee pleegouders ook voor het mishandelen van nog drie pleegkinderen. Het betreft twee Syrische jongens en een halfzusje van het eerste slachtoffer. De rechtbank behandelt de zaak inhoudelijk op 6 en 7 november.