ENNEZAT (ANP) - Wielrenner Marijn van den Berg gaat maandag in de Tour de France niet van start voor de tiende etappe. De 25-jarige Nederlander heeft te veel last van de gevolgen van een valpartij in de openingsrit.

"Marijn gaat naar huis om te rusten en te herstellen. We wensen hem een spoedig herstel toe", meldt zijn ploeg EF Education - EasyPost op X.

Van den Berg is de eerste Nederlandse uitvaller deze Tour de France.