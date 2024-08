Vliegschaamte? Aantal luchtvaartpassagiers Nederland stijgt naar ruim 20 miljoen

Meer mensen reisden in het tweede kwartaal van en naar een Nederlandse luchthaven. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg het aantal vliegtuigpassagiers met 6 procent tot ruim 20 miljoen in de maanden april tot en met juni. Dat aantal ligt nog wel altijd onder het niveau van het tweede kwartaal van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis.

De meeste mensen vlogen in het tweede kwartaal via Schiphol. De grootste luchthaven van Nederland zag die periode 17,4 miljoen reizigers, 6,2 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal vluchten van en naar Schiphol steeg 6,4 procent en kwam uit op 122.000.

Maastricht Aachen Airport verwelkomde afgelopen kwartaal veel meer passagiers. Dat waren er bijna 67.000, een jaar eerder nog 19.000. Dat komt volgens het statistiekbureau doordat de landingsbaan vorig jaar tussen 8 mei en 30 juni dicht was voor renovatie. Om die reden is ook het aantal vluchten toegenomen van 386 naar 1200. Eindhoven Airport zag 2,8 procent meer mensen en iets meer vluchten.

Andere vliegvelden

Via Rotterdam The Hague Airport gingen afgelopen kwartaal ruim 100 vluchten minder. Toch reisden 1,4 procent meer mensen via dit vliegveld, waardoor het aantal passagiers uitkwam op 633.000. Via Groningen Airport Eelde vlogen juist iets minder passagiers en vliegtuigen. Hier gaat het om 0,1 procent minder mensen en 1 procent minder vluchten dan een jaar geleden.

Verder zijn in april, mei en juni meer goederen via de lucht vervoerd. Op Schiphol en Maastricht Aachen Airport, de enige twee vliegvelden in Nederland die luchtvracht doen, werd in totaal 372.000 ton aan goederen afgehandeld. Dat is 7,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en daarmee is de luchtvracht volgens het CBS hersteld van een dip in 2023. Iets meer dan de helft van alle goederen, 53 procent, vloog tussen Nederland en Azië en dan vooral van en naar China en de Verenigde Arabische Emiraten. Verder vloog ook veel vracht van en naar de Verenigde Staten, Turkije en Duitsland.