AHMEDABAD (ANP/RTR) - Op de plek van de vliegtuigcrash in het West-Indiase Ahmedabad zijn ten minste dertig doden geborgen, melden reddingswerkers. Er zouden nog meer mensen vastzitten in een gebouw dat is geraakt.

Volgens de politie zaten er 242 mensen in het toestel van Air India dat is neergestort.