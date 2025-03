Vliegtuig Filipijnse oud-president Duterte geland in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Een vliegtuig met daarin Rodrigo Duterte (79) is woensdag rond 16.55 uur geland op Rotterdam The Hague Airport. De Filipijnse oud-president werd dinsdag aangehouden en op het vliegtuig gezet. Het toestel vertrok dinsdag even na 16.00 uur Nederlandse tijd uit de hoofdstad Manilla en maakte een tussenstop in Dubai. Daar liep de vlucht vertraging op. Duterte werd tijdens de tussenstop medisch gecontroleerd.

De oud-president wordt door het Internationaal Strafhof in Den Haag verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Het gaat om 43 moorden tussen 1 november 2011 en 16 maart 2019. De beschuldigingen tegen Duterte houden verband met de strijd die hij voerde tegen drugs in de Filipijnen. Die strijd kostte aan tienduizenden mensen het leven.