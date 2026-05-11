Vliegtuig naar Engeland geland op Schiphol na noodmelding

Samenleving
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 21:36
AMSTERDAM (ANP) - Op Schiphol heeft een vliegtuig rond 20.50 uur een noodlanding gemaakt vanwege een medisch noodgeval aan boord. Dat meldt een woordvoerder van de luchthaven. Het toestel van Ryanair steeg op in Warschau, Polen en had in het Engelse Leeds moeten landen.
In het luchtruim boven de Nederlandse grens gaf het vliegtuig een noodmelding af. Het toestel is veilig geland op de Buitenveldertbaan. "Alle hulpdiensten zijn aanwezig", aldus de woordvoerder. Over de medische situatie en wat er met het toestel en de inzittenden gaat gebeuren, bestaat nog onduidelijkheid.
