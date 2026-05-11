NOC*NSF bevestigt formele gesprekken Thialf voor Spelen 2030

door anp
maandag, 11 mei 2026 om 21:52
HEERENVEEN (ANP) - Het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen wil formeel onderhandelen met Nederland over de organisatie van het schaatstoernooi in schaatsstadion Thialf in Heerenveen. Dat bevestigt NOC*NSF maandagavond aan het ANP. Tot dusver was naast Heerenveen ook Turijn in beeld.
"Daarmee is de kans op toewijzing van het olympisch schaatsen tijdens de Spelen in 2030 toegenomen, al staat de keuze van de Fransen nog niet vast", schrijft NOC*NSF. Volgens de sportkoepel is "een lange periode van informeren" voorbij, en wordt er de komende tijd "op detailniveau" gesproken.
Bij het binnenhalen van het schaatstoernooi zijn naast Thialf en NOC*NSF ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de provincie Fryslân, de gemeente Heerenveen en schaatsbond KNSB betrokken. Als het toernooi aan Heerenveen wordt toegewezen, zouden de Olympische Winterspelen voor het eerst in de geschiedenis, weliswaar deels, in Nederland worden gehouden.
