McLaren geeft geen details over straf Norris

Sport
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 16:22
anp181025102 1
AUSTIN (ANP) - McLaren geeft geen details over de straf die Lando Norris heeft gekregen voor zijn touché met teamgenoot Oscar Piastri in de GP van Singapore. "We zijn al heel openhartig geweest door te zeggen dat we actie ondernemen tegen Lando, maar ik zie verder geen reden er meer over te vertellen. Technische debriefings zijn een interne aangelegenheid", zei teammanager Zak Brown op een persconferentie bij de GP van de Verenigde Staten.
De teamgenoten Norris en Piastri zijn verwikkeld in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. McLaren geeft geen specifieke teamorders en laat de twee vrij racen. "We hebben twee coureurs die allebei in staat zijn het kampioenschap te winnen, maar dat brengt risico's met zich mee. Vandaar dat we afspraken hebben gemaakt. De belangrijkste is dat ze zo hard mogelijk rijden en elkaar niet van de baan rijden. Zo simpel is het", aldus Brown.
Loading