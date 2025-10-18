ECONOMIE
Vliegveld Dhaka weer operationeel na grote brand

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 19:06
DHAKA (ANP/RTR/DPA) - De Hazrat Shahjalal-luchthaven in de Bengaalse hoofdstad Dhaka is weer operationeel. Vluchten waren er zes uur lang gestaakt door een grote brand in een vrachthal. Volgens lokale autoriteiten waren 36 blusteams ter plaatse om het vuur, dat tot in de wijde omtrek te zien was, te bedwingen. Volgens een woordvoerder van de luchthaven was geen van de toestellen in gevaar. Wel werden enkele naderende vluchten omgeleid.
Op beelden op sociale media was te zien hoe grote zwarte rookwolken uit de terminal sloegen en het omliggende asfalt blank stond van het bluswater. Onduidelijk is wat de oorzaak van de brand was.
De Hazrat Shahjalal-luchthaven is een van de belangrijkste internationale vliegvelden van Bangladesh.
