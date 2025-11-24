ECONOMIE
Hongarije roept Europa op 'rationeel' 28-puntenplan te steunen

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 9:48
anp241125086 1
BOEDAPEST (ANP) - Hongarije heeft steun uitgesproken voor het 28-puntenplan voor vrede tussen Oekraïne en Rusland. "Ons standpunt is duidelijk: elke Europese politicus heeft de plicht om dit plan volledig en onvoorwaardelijk te steunen, aangezien dit de rationele en humane keuze is", schreef minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó.
Oekraïne en de VS overlegden afgelopen zondag over het voorstel. De Amerikaanse president Donald Trump heeft eerder aangegeven dat Oekraïne tot komende donderdag de tijd heeft om het te accepteren. Sommige van de naar de pers gelekte punten liggen in Oekraïne en Europa erg gevoelig. Oekraïne zou onder meer gebied moeten afstaan en de omvang van de eigen krijgsmacht moeten beperken.
De regering van de Hongaarse premier Viktor Orbán, die nog een goede relatie heeft met Rusland, steunt het plan wel. Szijjártó noemde het een belangrijke kans om de oorlog te beëindigen. "Toch proberen sommige West-Europese leiders het tegen te houden."
