Vliegverkeer Eindhoven stilgelegd na signaleren meerdere drones

Samenleving
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 21:19
anp221125119 1
DEN HAAG (ANP) - Het vliegverkeer van en naar Eindhoven is zaterdagavond stilgelegd, nadat bij het vliegveld meerdere drones waren gesignaleerd. Het vliegveld van Eindhoven is niet alleen een luchthaven, maar op het terrein zit ook een luchtmachtbasis. Daarom is zowel het civiele als het militaire vliegverkeer opgeschort, laat demissionair minister Ruben Brekelmans (Defensie) weten.
Volgens de minister staan "counter-drone-middelen van Defensie" klaar om in te grijpen en zijn politie en marechaussee ter plaatse.
