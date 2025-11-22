ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schaatsster Kok wint opnieuw 500 meter

Sport
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 21:23
anp221125120 1
CALGARY (ANP) - Femke Kok heeft bij wereldbekerwedstrijden in Calgary de 500 meter gewonnen. Dat deed de wereldkampioene in een tijd van 36,65, minder snel dan vorige week toen ze in Salt Lake City een wereldrecord schaatste: 36,09.
Kok won vorige week beide 500 meters in Salt Lake en was vrijdag in Calgary al de snelste op de 1000 meter. Chen Ying-Chu uit Taiwan was goed voor de tweede tijd: 37,14. De Amerikaanse Erin Jackson (37,15) eindigde als derde.
Kok zei bij de NOS "geen vlekkeloze race" te hebben afgewerkt. "Ik was een beetje laat weg bij de start, maar ik laat wel zien dat het basisniveau hoog is en dat het genoeg is. Ik hoop dat het morgen nog iets beter kan."
Marrit Fledderus schaatste in de slotrit tegen Kok en realiseerde de vierde tijd: 37,18. Jutta Leerdam (37,26) werd vijfde, Anna Boersma (37,41) negende en Angel Daleman (37,56) dertiende.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 47556528

5 tekenen dat je een paar verwende kinderen hebt opgevoed

shutterstock_2587089047

Meer kans op een strenge winter door plotselinge verzwakking polar vortex

generated-image (60)

WhatsApp is lek: 3,5 miljard telefoonnummers gelekt – zo bescherm je jezelf

ANP-532180673

Word je echt wijzer met de jaren? Ja, maar er is een voorwaarde

118865298_m

Waarom je ook in de herfst en winter je ramen moet openen

ANP-519877302

Worden we ernstiger ziek van de nieuwe griepvariant? Feiten en adviezen op een rij

Loading