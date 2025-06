VluchtelingenWerk: kabinet-Schoof droeg bij aan polarisatie

AMSTERDAM (ANP) - VluchtelingenWerk Nederland (VWN) vindt het "goed nieuws" dat het kabinet is gevallen. "Dit kabinet heeft in woorden sterk bijgedragen aan de polarisatie in de samenleving en het tot zondebok maken van vluchtelingen", stelt de vluchtelingenorganisatie.

Het kabinet-Schoof heeft in de korte tijd dat het bestond "schade aangericht, in plaats van constructieve en werkbare oplossingen toe te passen en neer te zetten wat vluchtelingen Nederland brengen", aldus VWN. "Nederland en vluchtelingen in Nederland verdienen beter."

VWN vreest dat het nu lang gaat duren voordat in Den Haag "de regie gepakt wordt" om het opvangprobleem aan te pakken. "En die regie is broodnodig", zegt bestuursvoorzitter Frank Candel. "De opvang is momenteel een chaos en gemeenten en provincies weten niet waar ze aan toe zijn."

De vluchtelingenorganisatie hoopt dat Nederland bij nieuwe verkiezingen "stemt vanuit het hart en in het belang van alle inwoners van Nederland".