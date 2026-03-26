VluchtelingenWerk steunt oproep asielminister over opvangplekken

AMSTERDAM (ANP) - VluchtelingenWerk Nederland steunt de oproep van asielminister Bart van den Brink (CDA) aan gemeenten. De minister wil dat die met spoed nieuwe opvangplekken voor asielzoekers regelen.

Op dit moment zijn er 4500 opvangplekken voor asielzoekers te weinig en dat tekort kan volgens Van den Brink deze zomer oplopen tot 7900. VluchtelingenWerk noemt het "onacceptabel" als er mensen op straat komen te staan. De organisatie vindt het dan ook goed dat het nieuwe kabinet duidelijkheid geeft over het naleven van de spreidingswet door gemeenten.

Van den Brink wil ook dat er zoveel mogelijk mensen opgevangen worden op bestaande locaties. Ook dat vindt VluchtelingenWerk een juiste oproep. Alles beter dan dat mensen moeten verblijven in noodopvanglocaties, aldus een woordvoerder. De situatie op zulke locaties is vaak slecht en er wonen ook kinderen. "We dringen erop aan dat kinderen met voorrang terechtkomen in kleinschalige en veilige opvanglocaties." Ook Save the Children deed donderdag een dergelijke oproep.