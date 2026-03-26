Asielminister stuurt binnenkort strengere brief spreidingswet

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink (CDA) zal binnenkort een strengere brief sturen om gemeenten te vragen opvangplekken te realiseren voor asielzoekers, zodat de spreidingswet goed kan worden uitgevoerd. "Gemeenten die niets hebben gedaan, gaan we vragen: wanneer kom je nou met locaties?"

De minister benadrukt dat na het sturen van de strengere brief er meer vervolgstappen zijn. "Het is aan mij om te bepalen hoe snel ik die ladder afloop. Dus dat gaan we de komende weken zien."

Hij erkende dat de spreidingswet momenteel niet goed werkt, omdat er veel te weinig opvangplekken zijn. Eerder donderdag deed hij nog een klemmend beroep op gemeenten om met meer plekken te komen. Zodra er voldoende plekken zijn, kan de minister zorgen dat het aantal asielzoekers gelijkmatiger over het land wordt verdeeld.

Veel gemeenten verzetten zich tegen de komst van nieuwe opvanglocaties. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week werden anti-azc-partijen in verschillende gemeenten de grootste.