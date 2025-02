VluchtelingenWerk tevreden over uitstel miljoenenbezuiniging

AMSTERDAM (ANP) - VluchtelingenWerk voelt zich erkend door de rechter dat zij ook het "acute belang" inziet om de "abrupte" miljoenenbezuiniging van asielminister Marjolein Faber voorlopig uit te stellen. De organisatie kaartte in de rechtbank aan dat het zonder de 21 miljoen euro vluchtelingen niet juridisch kan bijstaan en moet reorganiseren. Door de uitspraak van de rechter dat de subsidie tot eind april ongewijzigd moet blijven, kan "de onafhankelijke begeleiding van vluchtelingen in ieder geval de komende maanden doorgaan", reageert bestuursvoorzitter Frank Candel.

In de rechtbank in Amsterdam zei Candel donderdag dat hij personeel na maart moet ontslaan als hij niet op het geld van het Rijk kan rekenen. Maar omdat er nog geen enkele duidelijkheid is over wie welke taken van VluchtelingenWerk gaat overnemen, zei de voorzitter niet te weten wie hij moet ontslaan. Hij zou dan bijvoorbeeld het risico lopen nu tolken te ontslaan die hij later weer nodig heeft. Daarom is Candel tevreden dat de rechter vrijdag oordeelt dat de subsidie vooralsnog zoals voorheen moet blijven bestaan, zodat de organisatie de asielzoekers kan bieden waar ze recht op hebben. "Juist nu - met ons vastgelopen opvangsysteem - is dat essentieel."

Op de korte termijn is Candel geholpen, maar hij kijkt ook vooruit naar het bezwaar dat VluchtelingenWerk heeft gemaakt tegen de bezuiniging van Faber van 34 naar 13 miljoen euro. Die wil hij getoetst hebben op rechtmatigheid, waarna "goede en zorgvuldige afspraken" kunnen worden gemaakt over de rechtsbescherming van vluchtelingen, aldus de voorzitter. Hij noemt ook het belang dat andere organisaties in de asielketen daarbij betrokken worden, zoals het COA, de IND en de Dienst Terugkeer & Vertrek. "Zolang de minister van Asiel en Migratie geen duidelijkheid verschaft over het takenpakket van VWN, blijven vluchtelingen van ons de onafhankelijke begeleiding krijgen die zo hard nodig is."