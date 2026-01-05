Delcy Rodríguez legt eed af als interim-president van Venezuela

CARACAS (ANP/AFP) - De 56-jarige Delcy Rodríguez is in het parlement officieel geïnstalleerd als waarnemend president van Venezuela. Ze legde de eed af tegenover haar broer, parlementsvoorzitter Jorge Jesús Rodríguez.

Delcy Rodríguez geldt als een trouwe aanhanger van de al decennia autoritair regerende socialistische regeringspartij. Maar ze wordt ook gezien als een diplomatieke figuur die het heeft aangedurfd te proberen de economie nieuw leven in te blazen in overleg met onder meer de particuliere sector en buitenlandse investeerders.

President Nicolás Maduro werd zaterdag in een nachtelijke militaire operatie door een Amerikaanse militaire eenheid gevangengenomen en naar de VS gebracht. Hij is maandag voor de rechter in New York verschenen. Hij zei te zijn ontvoerd en onschuldig te zijn. De VS beschuldigen hem onder meer van drugscriminaliteit met terroristische oogmerken.