VN: burgerslachtoffers Oekraïne vooral door Russische explosieven

GENÈVE (ANP/RTR) - Het dodental onder burgers is dit voorjaar in Oekraïne vooral opgelopen doordat Rusland meer bommen met een groot bereik heeft ingezet, zegt het VN-mensenrechtenkantoor OHCHR in een rapport. Met name rond de frontlinies raakten veel burgerdoelen en burgerinfrastructuur beschadigd, aldus het rapport.

De OHCHR zegt dat tussen maart en mei zeker 436 burgers zijn omgekomen en 1760 mensen gewond raakten door het Russische offensief. De werkelijke aantallen zijn vermoedelijk nog hoger, aldus de organisatie. Niet alle informatie die is binnengekomen kon bevestigd worden en sommige gebieden die onder Russische controle staan zijn moeilijk toegankelijk.

"Het overgrote deel van de burgerslachtoffers (96 procent) werd veroorzaakt door het gebruik van explosieve wapens met groot bereik in bevolkte gebieden", aldus het rapport. De OHCHR noemt artilleriegranaten, raketten, kamikazedrones en andere explosieven die met drones afgeworpen worden. De overige burgerslachtoffers worden toegeschreven aan mijnen en andere explosieven die in de strijd zijn blijven liggen.

Er zijn al langer bewijzen dat Rusland burgerdoelen aanvalt, al wordt dat door dat land ontkend. Volgens de OHCHR worden nog altijd veel aanvallen uitgevoerd op de energievoorzieningen. Dat kan voor de burgerbevolking tot grote problemen leiden, zeker als het in de winter weer kouder wordt, waarschuwt het mensenrechtenkantoor.