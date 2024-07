Zelensky daagt Trump uit te vertellen hoe hij oorlog zou eindigen

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil graag van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump horen hoe hij snel een einde zou maken aan de oorlog als hij het voor het zeggen zou hebben in de Verenigde Staten. Trump zegt al maanden dat hij "snel" en "gemakkelijk" voor vrede zal zorgen als hij in november de presidentsverkiezingen wint.

"Als Trump weet hoe we deze oorlog kunnen beëindigen, zou hij ons dat vandaag nog moeten vertellen", zegt Zelensky in een interview met persbureau Bloomberg. "Als er risico's zijn voor de Oekraïense onafhankelijkheid of als we soevereiniteit verliezen, dan willen we daar klaar voor zijn en dan willen we dat weten."

De VS zijn de belangrijkste bondgenoot van Kyiv en leveren veel militaire en financiële steun. Trump klaagde vorige week dat er miljarden dollars Amerikaans geld worden uitgegeven, terwijl Oekraïne niet aan de winnende hand is in de oorlog. Veel Republikeinen hebben de laatste maanden vraagtekens gezet bij de steun aan Oekraïne.

Zelensky zegt "mogelijk klaar" te zijn om Trump te ontmoeten en zijn voorstellen aan te horen. In zo'n gesprek zou hij ook duidelijkheid moeten krijgen over waar zijn land aan toe is bij een eventuele verkiezingswinst van Trump. "We willen weten of we in november nog kunnen rekenen op de krachtige steun van de VS, of dat we alleen komen te staan."