NEW YORK (ANP/AFP) - VN-chef António Guterres noemt de gruwelen als gevolg van de Israëlische militaire aanvallen op de Gazastrook ongekend in de recente geschiedenis. "De mate van dood en verderf die er gezaaid wordt" onder de Palestijnen "kent geen gelijke in onze jaren", aldus Guterres.

De jongste Israëlische aanvallen "betekenen dat verwoestingen bovenop verwoestingen komen". Het hele humanitaire hulpsysteem ligt er op apegapen, zei de secretaris-generaal van de volkerenorganisatie.