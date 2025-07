Moederbedrijf DAF heeft last van onzekere Amerikaanse markt

BELLEVUE (ANP/BLOOMBERG) - PACCAR, het Amerikaanse moederbedrijf van truckfabrikant DAF, heeft in het afgelopen kwartaal een lagere winst en omzet gerapporteerd. Het concern heeft in de Verenigde Staten last van zwakke marktomstandigheden en onzekerheid over de Amerikaanse invoerheffingen van de Trump-regering.

De nettowinst daalde tot 723,8 miljoen dollar (624 miljoen euro), van 1,1 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De resultaten in de eerste jaarhelft werden gedrukt door een eenmalige last van 264,5 miljoen dollar in verband met rechtszaken in Europa.

De omzet van PACCAR, dat in de VS ook de merken Kenworth en Peterbilt heeft, daalde in het tweede kwartaal tot 7,5 miljard dollar. Een jaar eerder bedroegen de totale verkopen nog 8,8 miljard dollar.

Vorig jaar werd bekend dat het in Eindhoven gevestigde DAF in Duitsland met tientallen bedrijven waaronder spoormaatschappij Deutsche Bahn een grote schikking had getroffen voor de jarenlange kartelfraude bij de verkoop van vrachtwagens.