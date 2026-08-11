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VN-chef Guterres bedroefd om aardbeving in Colombia

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 18:19
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NEW YORK (ANP/AFP) - De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres is bedroefd over de aardbeving die het westen van Colombia heeft getroffen. Guterres zegt solidair te zijn met de bevolking en de regering van het land dat is getroffen door een van zijn zwaarste natuurrampen. Guterres condoleert families van omgekomen slachtoffers en wenst gewonden spoedig herstel.
Het is door de ravage in meerdere plaatsen nog niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Er zijn zeker 224 mensen omgekomen en meer dan 1300 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving met een kracht van 7.4 was ongeveer 230 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogotá.
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