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Stichting blijft aandacht vragen voor claim Babboe-eigenaren

Economie
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 18:15
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UTRECHT (ANP) - Claimstichting Veilige Bakfiets blijft bij de curatoren van het faillissement van Accell aandacht vragen voor compensatie voor eigenaren van een ondeugdelijke Babboe-bakfiets. Dat laat advocaat Quirijn Bongaerts van de stichting weten. "Het belang van de bakfietser moet gehoord worden en betrokken worden in de afwegingen van de curatoren."
De advocaat noemt het faillissement in de eerste plaats een "betreurenswaardige situatie". De stichting kan de duizenden bakfietseigenaren die schade hebben geleden door de ondeugdelijke en onveilige fietsen van Babboe niets beloven en alleen haar best doen, voegt hij toe. Volgens Bongaerts staan er andere schuldeisers vooraan bij het bankroet, maar kunnen ook de bakfietsers "reële aanspraak" maken op een deel van de boedel.
De claimzaak werd eerder aangekondigd nadat Accell van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tijdelijk moest stoppen met de verkoop van Babboe-bakfietsen en veel fietsen moest terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
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