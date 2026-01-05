ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-chef in Veiligheidsraad bezorgd over instabiliteit Venezuela

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 16:59
anp050126178 1
NEW YORK (ANP/RTR) - De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, is bezorgd over een mogelijke toename van instabiliteit in Venezuela, nadat de VS de Venezolaanse president Nicolás Maduro hebben opgepakt. Dat schreef hij in een verklaring aan de VN-Veiligheidsraad.
Guterres schrijft dat hij zich zorgen maakt dat de Amerikaanse operatie om Maduro zaterdag vroeg op te pakken de regels van het internationaal recht niet respecteerde.
Daarnaast heeft hij het over "het precedent dat dit kan scheppen voor de manier waarop de relaties tussen staten worden onderhouden". Guterres dringt aan op respect voor soevereiniteit en de politieke onafhankelijkheid van staten.
De spoedvergadering werd aangevraagd door Venezuela.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 507767182

Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

gandr-collage

Anthony Hopkins: van ‘Domme Dennis’ tot gentleman‑kannibaal

110026737_m

Als je tas van 2.000 euro sneller uit elkaar valt dan Zara

1734992211324

Angst in Colombia, Mexico en Groenland: de geboorte van het Trumpiaans imperialisme

Loading