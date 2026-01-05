VN-chef in Veiligheidsraad bezorgd over instabiliteit Venezuela

NEW YORK (ANP/RTR) - De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, is bezorgd over een mogelijke toename van instabiliteit in Venezuela, nadat de VS de Venezolaanse president Nicolás Maduro hebben opgepakt. Dat schreef hij in een verklaring aan de VN-Veiligheidsraad.

Guterres schrijft dat hij zich zorgen maakt dat de Amerikaanse operatie om Maduro zaterdag vroeg op te pakken de regels van het internationaal recht niet respecteerde.

Daarnaast heeft hij het over "het precedent dat dit kan scheppen voor de manier waarop de relaties tussen staten worden onderhouden". Guterres dringt aan op respect voor soevereiniteit en de politieke onafhankelijkheid van staten.

De spoedvergadering werd aangevraagd door Venezuela.