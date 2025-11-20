ECONOMIE
VN-chef roept landen op tot compromissen nu slot COP30 nadert

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 15:37
BELÉM (ANP) - VN-chef António Guterres heeft alle onderhandelaars in de slotfase van de klimaattop op het hart gedrukt open te staan voor compromissen. "De wereld kijkt naar Belém", zei Guterres. Hij voegde eraan toe dat dit ook geldt voor gemeenschappen die "in de frontlinie" van klimaatverandering staan en bijvoorbeeld te maken hebben met overstromingen. "Zij hebben genoeg excuses gehoord en willen resultaten zien."
Guterres herhaalde dat het van groot belang is de verwachte overschrijding van de 1,5 graad opwarming van de aarde zo beperkt mogelijk te houden. "Meer temperatuurstijging betekent meer hitte, honger en rampen", zei hij. "Het betekent een grotere kans op gevaarlijke kantelpunten, ook hier in de Amazone." De missie om het tij te keren "begint hier in Belém", benadrukte hij.
De VN-chef schaart zich achter een omstreden voorstel om steun voor aanpassingen aan klimaatverandering te verdrievoudigen. "Adaptatie maakt het verschil tussen wederopbouw en weggevaagd worden", zei hij.
