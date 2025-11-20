NAVO-vertegenwoordiger schuift aan bij D66, CDA en informateur

DEN HAAG (ANP) - Geoffrey van Leeuwen, stafchef van de secretaris-generaal van de NAVO, is donderdagmiddag aangeschoven bij het gesprek tussen D66, CDA en informateur Sybrand Buma. De voormalige minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft gesproken over "de noodzaak van defensie, wat de rol van Nederland is en wat de NAVO kan doen aan de situatie in Oekraïne".

Afgelopen zomer hebben de leden van het militaire bondgenootschap NAVO afgesproken dat zij 3,5 procent van hun economie steken in militaire uitgaven en 1,5 procent in gerelateerde zaken. Van Leeuwen heeft met de onderhandelende partijen besproken hoe Nederland hieraan kan voldoen.

"We hebben aan alles een tekort, zowel op land, in de lucht als op zee. Maar we hebben ook innovatie nodig, drones en technologie", aldus de NAVO-vertegenwoordiger. Bovendien vindt hij dat er in Europa meer defensiematerieel moet worden geproduceerd.