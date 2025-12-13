ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-chef vol afschuw over dodelijke aanslag op blauwhelmen Soedan

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 21:54
anp131225115 1
NEW YORK (ANP/AFP) - De chef van de Verenigde Naties, António Guterres, heeft een dodelijke aanslag op blauwhelmen in het Afrikaanse Soedan krachtig veroordeeld. Zes militairen uit Bangladesh kwamen om het leven bij de aanval met een drone op een basis van de VN-vredesmacht.
De aanslag was in de zuidelijke stad Kadougli, die door paramilitairen wordt belegerd. "Ik veroordeel ten zeerste de gruwelijke droneaanval" op de VN-missie UNISFA, aldus de secretaris-generaal in een verklaring. Hij riep de strijdende partijen op onmiddellijk een einde te maken aan de vijandelijkheden.
Het regeringsleger had de aanval al "krachtig" veroordeeld. De Soedanese Rapid Support Forces (RSF) zouden achter de aanval zitten. In de stad, die al anderhalf jaar door de RSF is omsingeld, heerst sinds begin november hongersnood.
In ruim 2,5 jaar stierven al tienduizenden mensen door het geweld in Soedan. Volgens de VN is het de ergste humanitaire crisis ter wereld.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538065439

Waarom de energieprijzen eindelijk dalen

generated-image (3)

Van Londen naar Łódź: hoe een rijker Polen het verliezende Engeland leeg trekt

ANP-543960345

Op je 40ste met pensioen: zo doen deze extreme spaarders het (en dit moet je er allemaal voor laten)

ANP-330900511

Meerderheid Nederlanders wil meer kerncentrales (spoiler: ze komen er niet)

33199529_m

Verkouden? Deze comfort foods kunnen je herstel juist vertragen

Scherm­afbeelding 2025-12-13 om 17.06.52

De VVD is blut, maar de leden willen niet betalen

Loading