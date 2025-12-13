VN-chef vol afschuw over dodelijke aanslag op blauwhelmen Soedan

NEW YORK (ANP/AFP) - De chef van de Verenigde Naties, António Guterres, heeft een dodelijke aanslag op blauwhelmen in het Afrikaanse Soedan krachtig veroordeeld. Zes militairen uit Bangladesh kwamen om het leven bij de aanval met een drone op een basis van de VN-vredesmacht.

De aanslag was in de zuidelijke stad Kadougli, die door paramilitairen wordt belegerd. "Ik veroordeel ten zeerste de gruwelijke droneaanval" op de VN-missie UNISFA, aldus de secretaris-generaal in een verklaring. Hij riep de strijdende partijen op onmiddellijk een einde te maken aan de vijandelijkheden.

Het regeringsleger had de aanval al "krachtig" veroordeeld. De Soedanese Rapid Support Forces (RSF) zouden achter de aanval zitten. In de stad, die al anderhalf jaar door de RSF is omsingeld, heerst sinds begin november hongersnood.

In ruim 2,5 jaar stierven al tienduizenden mensen door het geweld in Soedan. Volgens de VN is het de ergste humanitaire crisis ter wereld.