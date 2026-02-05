VN-experts: hongersnood Soedan breidt zich uit

KHARTOEM (ANP) - De hongersnood in Soedan heeft zich verder uitgebreid, zeggen experts van de VN-waakhond voor voedselzekerheid IPC. Volgens hen voldoen twee regio's in het westelijke Darfur nu ook aan de criteria voor hongersnood.

Het IPC stelde in 2024 voor het eerst vast dat er een hongersnood heerste in een Soedanees vluchtelingenkamp. Daarna heeft die situatie zich verspreid naar andere gebieden. Dat gebeurt met name in het westen, waar de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) de macht hebben. Zij begonnen in 2023 een oorlog tegen het regeringsleger, waardoor tienduizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen.

De IPC-experts linken de uitbreiding van de hongersnood aan de val van El-Fasher. Die stad werd in oktober na een maandenlange belegering ingenomen door de RSF. Daarna zijn veel inwoners op de vlucht geslagen naar naburige gebieden. Het IPC stelde eerder al vast dat in El-Fasher een hongersnood heerste.

'Dagelijkse realiteit'

Het IPC gaat ervan uit dat komend jaar 4,2 miljoen Soedanezen zwaar ondervoed raken. "Dit zijn geen abstracte getallen; dit zijn mensen", zegt Suying Lai van Oxfam Novib. "Door het aanhoudende geweld en de vernietiging van gezondheids-, water- en voedselsystemen leven er volgens het IPC in 2026 meer dan 800.000 mensen in ernstige acute ondervoeding."

Ook CARE zegt dat honger "dagelijkse realiteit" is. "Gezinnen eten soms twee tot drie dagen niet. Moeders slaan maaltijden over zodat hun kinderen nog iets hebben. In en rond El-Fasher komen steeds meer mensen aan die uitgeput zijn, vaak na dagen lopen, zonder voedsel of geld." De hulporganisatie stelt dat meer dan 30 miljoen mensen in Soedan humanitaire hulp nodig hebben.