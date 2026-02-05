Klimaatcrisis kan leiden tot crash van wereldeconomie, waarschuwen experts

De klimaatcrisis kost de hele wereld gigantisch veel geld. Volgens een nieuw rapport van onderzoekers van de University of Exeter stevenen we af op een complete crash van de wereldeconomie.

De kern van het probleem is pijnlijk simpel. De economische modellen die overheden, centrale banken en financiële instellingen gebruiken, gaan ervan uit dat de toekomst zich grofweg gedraagt als het verleden. Ze koppelen klimaatschade aan geleidelijk oplopende gemiddelde temperaturen en komen zo tot overzichtelijke, beheersbare verliezen. Maar het klimaat werkt niet zo. De echte schade komt van extremen: hittegolven, overstromingen, droogtes en onverwachte kantelpunten in het klimaatsysteem. Precies die schokken worden systematisch onderschat of volledig genegeerd.

Kantelpunten zoals het instorten van de Groenlandse ijskap of het stilvallen van cruciale Atlantische zeestromen hebben wereldwijde gevolgen voor voedselproductie, energievoorziening en geopolitieke stabiliteit. Meerdere extreme gebeurtenissen tegelijk kunnen complete nationale economieën wegvagen.

Verkeerde ramingen

Toch heerst er onder beleidsmakers en beleggers een opmerkelijke gelatenheid. Foutieve economische adviezen wekken de indruk dat de schade wel meevalt of pas ver in de toekomst voelbaar wordt. Dat maakt het politiek aantrekkelijk om moeilijke keuzes vooruit te schuiven. Maar uit recente ramingen blijkt dat de wereldeconomie tussen 2070 en 2090 tot wel 50 procent van het mondiale bbp kan verliezen door catastrofale klimaatschokken.

Daar komt bij dat het bruto binnenlands product zelf een slechte graadmeter is voor klimaatschade. Het telt hersteluitgaven na rampen mee als groei, maar negeert doden, ziekte, sociale ontwrichting en vernietigde ecosystemen.

De conclusie van de onderzoekers is helder: wachten op perfecte modellen is een luxe die we ons niet kunnen permitteren. Beleidsmakers en financiële instellingen moeten uitgaan van extreme scenario’s en systeemrisico’s. En we moeten razendsnel afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Want voorkomen is hier niet alleen beter dan genezen, het is waarschijnlijk de enige betaalbare optie.