Bitcoin dendert in elkaar, daalt tot laagste niveau in 15 maanden

Economie
door Redactie
donderdag, 05 februari 2026 om 14:11
bijgewerkt om donderdag, 05 februari 2026 om 14:42
anp050226154 1
De bitcoin, 's werelds belangrijkste digitale munt, is donderdag tot onder de 70.000 dollar gezakt. Dat is het laagste niveau in ongeveer vijftien maanden. De cryptomunt is inmiddels meer dan 44 procent gedaald ten opzichte van de piek in oktober vorig jaar.
Toen bereikte de munt een recordstand van 126.000 dollar. De munt staat dit jaar inmiddels bijna 20 procent lager. Vergeleken met een jaar geleden staat de bitcoin echter nog altijd ruim 70 procent hoger. De bitcoin zakte donderdag tot 69.821 dollar, waarna de munt iets opkrabbelde. De rest van het cryptolandschap is er nog een stuk beroerder aan toe, met verliezen van 50 tot 99 procent. Veel platformen en andere cryptoprojecten hebben nauwelijks omzet of gebruikers over.
Volgens marktkenners kampt de bitcoin momenteel met een gebrek aan kopers, vertrouwen en momentum. De cryptomunt heeft ook last van de spanningen op financiële markten. "Het sentiment is omgeslagen naar risicomijding", zegt een beurskenner.

