Iran zegt dat IAEA-functionaris land zal bezoeken voor gesprekken

Samenleving
door anp
zondag, 10 augustus 2025 om 20:58
anp100825093 1
TEHERAN (ANP/RTR) - Een hoge functionaris van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) vliegt maandag naar Iran voor gesprekken, meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. Er staat geen bezoek aan nucleaire locaties op de agenda.
Sinds Israël in juni aanvallen op Iraanse nucleaire locaties uitvoerde tijdens een twaalf dagen durende oorlog, hebben inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) geen toegang gehad tot de Iraanse faciliteiten.
In juli nam Iran een wet aan die samenwerking met de IAEA opschort. De wet bepaalt dat elke inspectie van Iraanse nucleaire locaties door de IAEA voortaan de goedkeuring van de Hoge Nationale Veiligheidsraad vereist.
