VN-gezant waarschuwt voor verdere escalatie in Jemen

AMMAN (ANP) - De speciale gezant van de Verenigde Naties voor Jemen, Hans Grundberg, heeft vrijdag gewaarschuwd voor escalerend geweld in Jemen. "Jemen loopt vandaag een groter risico op een hernieuwd grootschalig conflict dan op enig moment sinds het door de VN bemiddelde staakt-het-vuren van april 2022", schreef hij op X.

Bij recente aanvallen door Houthi-rebellen in Marib en Hadramaut zijn tientallen mensen omgekomen. Grundberg sprak ook zijn zorgen uit over aanvallen op civiele infrastructuur, waaronder luchthavens, en de toegenomen regionale spanningen.

Grundberg schreef dat hij intensief in gesprek is geweest met de Jemenitische partijen, regionale betrokkenen en internationale partners over concrete opties voor de-escalatie. "Ik blijf ervan overtuigd dat een diplomatiek pad nog steeds openstaat. Dit vereist politieke wil, moeilijke keuzes en oprechte inzet van de partijen."

De door Iran gesteunde Houthi-rebellen voeren al jaren strijd tegen de internationaal erkende Jemenitische regering, die militair gesteund wordt door Saudi-Arabië.