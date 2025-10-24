ECONOMIE
VN-medewerkers opgepakt in Jemen om spionage voor Israël

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 22:16
SANAA (ANP/AFP) - Verscheidene VN-medewerkers die werken in de door de Houthi-rebellen bezette Jemenitische hoofdstad Sanaa, zijn gearresteerd op beschuldiging van spionage voor Israël. Dat meldt persbureau AFP op basis van een veiligheidsbron.
"Zeven VN-medewerkers, allemaal Jemenieten, zijn van gisteravond laat tot vanmiddag gearresteerd op beschuldiging van spionage voor Israël", aldus de bron.
De Houthi's hebben tijdens het twee jaar durende Israëlische offensief tegen de Palestijnen in Gaza herhaaldelijk geschoten op schepen in de Rode Zee en op Israëlisch grondgebied, naar eigen zeggen uit solidariteit met de Palestijnen.
Israël heeft talloze vergeldingsaanvallen uitgevoerd, waaronder een grote aanval in augustus waarbij de premier van de Houthi's en bijna de helft van zijn kabinet omkwamen.
