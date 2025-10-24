ECONOMIE
Rechts lokt discussie uit over criminelen met twee paspoorten

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 22:01
anp241025190 1
DEN HAAG (ANP) - Criminelen met een dubbel paspoort die zijn veroordeeld voor een zwaar delict, mogen wat de rechtse partijen VVD en JA21 betreft het land uit worden gezet. Dat gaat D66, GroenLinks en CDA te ver, werd duidelijk bij het misdaaddebat van PowNed op Radio 1. Songül Mutluer van GroenLinks-PvdA vindt dat "niet fair, gevaarlijk, niet rechtsstatelijk".
Ook Joost Sneller van D66 spreekt van "ongelijke behandeling", omdat het soms ook gaat om "Nederlanders die hun andere nationaliteit niet kunnen opgeven". Derk Boswijk van het CDA sluit zich daarbij aan. "Dat zijn mensen die in Nederland geboren zijn, die zijn net zo Nederlands als ik ben, en die ga je dan anders behandelen."
"Ja, maar het gaat hier niet om de gelijke behandeling over het aantal kleurplaten in de kleuterklas hè? Het gaat hier over echt ernstige delicten", bracht Ingrid Coenradie van JA21 daartegen in. Boswijk vindt "keihard aanpakken" dan terecht, maar dat moet wel bij iedereen op dezelfde manier gebeuren.
