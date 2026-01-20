ECONOMIE
VN-mensenrechtenraad houdt vrijdag spoedzitting over Iran

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 11:46
GENÈVE (ANP) - De VN-mensenrechtenraad houdt vrijdag een spoedzitting over Iran, staat in een brief die persbureau Reuters in handen heeft. Bij de dodelijke protesten vielen volgens een Iraanse overheidsfunctionaris minstens 5000 doden. Landen willen de "alarmerende geweldpleging" tegen demonstranten bespreken.
De spoedzitting is volgens onder andere IJsland, Duitsland en Groot-Brittannië nodig vanwege "het belang en de urgentie van de situatie". Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch sprak onlangs over massamoorden die de Iraanse veiligheidsdiensten pleegden en riep op tot een onderzoek.
Het internet in het land werd bijna twee weken geleden afgesloten door de Iraanse autoriteiten om de grootschalige protesten te bedwingen. Onder andere Amnesty International noemde dit een ernstige mensenrechtenschending, waardoor misdaden van de autoriteiten verborgen zouden kunnen blijven. Iran meldde maandag dat het internet deze week geleidelijk wordt hersteld.
