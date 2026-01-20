Watson wint proloog wielerkoers Tour Down Under

ADELAIDE (ANP) - Samuel Watson heeft de proloog gewonnen van de Tour Down Under, de openingskoers van de WorldTour. De 24-jarige Engelsman van Ineos Grenadiers was na 3,6 kilometer in Adelaide een fractie sneller dan zijn landgenoot Ethan Vernon. Laurence Pithie uit Nieuw-Zeeland werd derde.

Maikel Zijlaard van Tudor Pro Cycling was de beste Nederlander op de zevende plaats. De Tour Down Under duurt tot en met zondag. Vorig jaar schreef Jhonatan Narváez uit Ecuador de wielerkoers in Australië op zijn naam.