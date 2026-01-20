Verdachte uit Zwaag in zaak broer S10 blijft in voorarrest

HAARLEM (ANP) - De 24-jarige Signiomar D. uit Zwaag blijft vastzitten in de zaak rond Emiel den Hollander, de tweelingbroer van zangeres S10. De rechtbank heeft het verzoek om zijn voorarrest op te heffen afgewezen.

D. zit sinds 19 oktober vast. Hij wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving met de dood tot gevolg. Behalve D. zitten nog twee mannen uit Hoorn en een Rotterdammer in voorarrest.

Den Hollander werd op 16 april vorig jaar zwaargewond gevonden op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Volgens het Openbaar Ministerie werd hij vastgehouden in de flat en zag hij geen andere uitweg dan van het balkon op de vierde verdieping te springen. Hij overleed op 19 juni aan zijn verwondingen.

Verlenging voorarrest

Raadsman Johan Mühren betoogde dat zijn cliënt niet in de flat aanwezig was en die dag geen medeverdachten heeft ontmoet. De rechtbank besloot echter het voorarrest van D. te verlengen op basis van de verdenking.

Op 9 april staan alle verdachten die nog vastzitten in de zaak terecht.