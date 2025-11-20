VN-missie Libanon meldt ongeveer 10.000 schendingen van bestand

BEIROET (ANP) - Sinds het staakt-het-vuren tussen Hezbollah en Israël bijna een jaar geleden inging, is het bestand duizenden keren geschonden, meldt de VN-missie in Libanon (UNIFIL) op X. Het gaat om meer dan 7500 schendingen in de lucht en bijna 2500 schendingen op de grond.

Daarnaast zijn ruim 360 achtergebleven wapenvoorraden "doorverwezen" naar het Libanese leger, aldus UNIFIL. Zij werken samen om het staakt-het-vuren van eind november vorig jaar te laten slagen, bijvoorbeeld met dagelijkse patrouilles. De VN-missie spreekt van "fragiele stabiliteit" langs de blauwe lijn, de officieuze grens tussen Israël en Libanon.

Het Israëlische leger valt Zuid-Libanon bijna dagelijks aan. Zo vielen dinsdag zeker dertien doden bij een aanval op een Palestijns vluchtelingenkamp, een van de dodelijkste aanvallen sinds het bestand. Het staakt-het-vuren volgde op een escalatie van het geweld tussen Israël en Hezbollah, die aanvallen op Israël begon als reactie op de oorlog in Gaza.