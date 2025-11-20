ECONOMIE
Spaanse tennissers zonder Alcaraz naar halve finales Davis Cup

Sport
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 17:34
anp201125198 1
BOLOGNA (ANP) - Spanje heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Davis Cup. Het Spaanse duo Marcel Granollers en Pedro Martínez haalde in Bologna tegen het Tsjechische dubbel Tomas Machac en Jakob Mensik het beslissende punt binnen. De Spanjaarden wonnen in twee sets: 7-6 (8) 7-6 (8).
Spanje speelt in de halve eindstrijd tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Argentinië en Duitsland. De andere halve finale gaat tussen Italië en België.
Spanje kwam donderdag op een 1-0-achterstand in de ontmoeting met Tsjechië nadat Mensik in twee sets de betere was geweest van Pablo Carreño Busta: 5-7 4-6. Jaume Munar trok daarna met een zege in twee sets op Jiri Lehecka de stand weer gelijk: 6-3 6-4. Het dubbelspel bracht daarna de beslissing in het voordeel van Spanje.
Spanje treedt bij de Davis Cup Finals aan zonder Carlos Alcaraz. De nummer 1 van de wereld moest na de ATP Finals, waarin hij zondag in de finale verloor van Jannik Sinner, geblesseerd afzeggen voor het landentoernooi.
